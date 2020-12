Toch afspraken om natuur te beschermen

Er komt een nieuwe wet die de natuur beter beschermt. Het is minister van Landbouw Carola Schouten gelukt om afspraken te maken over de uitstoot van stikstof in Nederland.

In de nieuwe stikstof-wet staan allerlei nieuwe regels waar bijvoorbeeld boeren zich aan zullen moeten houden. Zodat er minder van de schadelijke stof stikstof in de lucht komt.

Protest

Anderhalf jaar lang is er door de minister aan de wet gewerkt. Dat het lang duurde kwam omdat er veel gedoe over was. Veel boeren waren het niet met de wet eens en protesteerden.