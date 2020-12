Geld voor kinderen die last hebben van aardbevingen

Wat is het probleem?

In Groningen wordt al meer dan 50 jaar gas uit de grond gehaald. Dat is handig, omdat we het in heel Nederland kunnen gebruiken om huizen mee te verwarmen en mee te koken. Maar in Groningen zorgt het voor ellende. Omdat het gas uit de grond verdwijnt, zakt de bodem in. Dat veroorzaakt regelmatig een aardbeving, met flinke schade aan huizen en straten.