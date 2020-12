Nederland ontmaskert twee Russische spionnen

Twee Russische spionnen zijn door de AIVD ontmaskerd. Ze waren in Nederland om informatie van technologiebedrijven te stelen. Maar de AIVD, een organisatie die zorgt voor de veiligheid in Nederland, had ze door.

De Russen deden alsof ze op de Russische ambassade werkten. Dat klopte dus niet. Ze waren in Nederland om in contact te komen met mensen die werken bij technologiebedrijven. Als ze eenmaal contact hadden, probeerden de spionnen belangrijke en geheime informatie te kopen.