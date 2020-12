Luka (12) hijst de allereerste mensenrechten-vlag

Het is vandaag de Internationale Dag van de Mensenrechten. Een dag waarop gevierd wordt dat iedereen recht heeft op eten, drinken, een veilige plek om te wonen, onderwijs en een gelijke behandeling. Dat is alleen nog niet in alle landen zo. Om extra aandacht voor deze dag te vragen, werd een vlag ontworpen. Luka van 12 was de allereerste die deze vlag mocht hijsen.

Ik vind het belangrijk dat iedereen weet wat mensenrechten zijn en hoe ze zijn ontstaan. Luka

Luka weet erg veel van mensenrechten. Dat komt door zijn moeder. Zij is de directeur van het meldpunt discriminatie in Friesland. Mensen kunnen daarheen bellen als ze gediscrimineerd of ongelijk behandeld worden. Vlag ontwerpen Omdat Luka er zoveel van weet, mocht hij meedenken over het ontwerp van de vlag. Daarom kreeg hij ook de eer om de eerste vlag te hijsen. Op de vlag staan drie kleuren. Ze hebben allemaal een betekenis. Groen voor de aarde, blauw voor het water en geel voor de zon. Allemaal dingen waar iedereen op de aarde mee te maken heeft.

Het ontstaan van mensenrechten Meer dan 70 jaar geleden zijn de Verenigde Naties opgericht. De leden van die organisatie schreven op 10 december 1948 de Verklaring van de Rechten van de Mens. Een afspraak die bedoeld is om de wereld eerlijker te maken. Het geldt iedereen, dus ook voor kinderen. Sinds toen wordt die afspraak ieder jaar gevierd op de dag dat hij bedacht is: 10 december. Vandaag dus!