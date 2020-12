Lieke is hoogbegaafd en kreeg op school niet de juiste hulp

Bij het woord hoogbegaafd denk je misschien aan een kind dat heel slim is en zonder moeite alles zelf kan op school. Maar veel hoogbegaafde kinderen lopen juist tegen problemen aan.

Scholen weten vaak niet hoe ze hoogbegaafde kinderen het beste kunnen helpen. Kinderen kunnen zich daardoor onbegrepen of alleen voelen.

Anders

Lieke van 12 kan daar over meepraten. Zij is hoogbegaafd en kreeg op haar oude school niet de hulp die ze nodig had.