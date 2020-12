Hugo de Jonge stopt als politieke leider

Hugo de Jonge wil niet meer de leider zijn van de politieke partij het CDA. Dat heeft hij gisteravond bekend gemaakt.

De politicus zit in de regering als minister van Volksgezondheid. Hij is daardoor ook vaak te zien tijdens de persconferenties over het corona-virus. Hugo de Jonge zegt dat hij zo druk is met corona, dat hij niet ook nog de leider van de partij wil zijn.