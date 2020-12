Vissen (en een bever) gespot op onderwatercamera

In de rivier de Maas hebben onderzoekers een soort fuik met een camera geplaatst. Alle waterdieren die er doorheen gaan, worden vastgelegd.

Tellen

De camera staat als proef drie maanden in de Maas. Onderzoekers kijken welke vissen er voorbij zwemmen. Hoeveel het er zijn en hoe groot ze zijn. Zo kunnen ze meer te weten komen over hoe het gaat met het dierenleven in de rivier.

Hieronder kun je het hele filmpje bekijken: