Bekendste gebouwen van Den Haag nagebouwd met Lego

Veel bekende gebouwen uit Den Haag kan je binnenkort ook in het klein bekijken. Grote delen van de stad zijn nagebouwd in Lego.

Het bouwen was een flinke klus. Ze hebben meer dan een miljoen steentjes gebruikt. Ook staan er zo'n 2500 poppetjes in de Lego-stad. Een team van internationale bouwers was er in totaal duizenden uren mee bezig.

Bezoekers moeten nog even wachten voordat ze naar binnen kunnen. Pas in het voorjaar van 2021 is iedereen welkom.