Kinderen dragen korte broek voor zieke klasgenoot

Dat doen ze omdat hun klasgenoot Rein de ziekte kanker heeft. Hij ligt in het ziekenhuis en is erg ziek. Om hem te steunen bedachten ze de actie. Ze halen daarmee geld op voor een stichting die zich inzet voor kinderen met kanker.

Het is buiten hartstikke koud, maar kinderen van basisschool de Zonnebloem in Doetinchem komen al de hele week in hun korte broek naar school.

De actie is bedacht door Pim. Hij draagt al een korte broek sinds de zomer. De klas doet vanaf deze week mee.

Volgens de directeur van de school is Rein en zijn familie erg onder de indruk van de actie. Zelf doet de directeur ook mee in een korte broek.

Verdriet

De kinderen hopen natuurlijk dat het snel weer beter gaat met Rein. Ze praten er veel over in de klas en dat is soms best verdrietig.