Drukte bij kalkoenhouderijen voor kerst

Het kerstdiner is voor veel families het hoogtepunt van de feestdagen. Veel mensen denken nu dan ook al na over wat ze met kerst gaan eten. Meestal is dat iets bijzonders. Bijvoorbeeld: een gebraden kalkoen.

Ellen van 12 uit het Limburgse Ysselstein weet daar alles van. Haar ouders hebben een kalkoenhouderij en ze zijn druk bezig met de kerstbestellingen. Verslaggever Milou gaat vandaag bij Ellen langs om te kijken hoe dat er aan toe gaat.

Wat vind jij: hoort kalkoen bij kerst of eet jij liever iets anders? Reageer op onze stelling: