Blue Ivy maakt kans op grote muziekprijs

De Grammy's worden gezien als de belangrijkste muziekprijzen van de wereld. Een van de jongste artiesten ooit die kans maakt op de prijs is Blue Ivy, de dochter van Beyoncé en Jay-Z.

Ze zingt met haar moeder mee in het nummer Brown Skin Girl. Hieronder kun je de clip bekijken, waar Blue Ivy ook in te zien is: