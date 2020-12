Levende haai aangespoeld: 'Nog nooit meegemaakt'

Op het strand van Ouddorp is een levende blauwe haai aangespoeld. Het dier is door een reddingsteam naar een dierentuin in Rotterdam gebracht.

De haai spoelde vanmiddag aan. Dierenverzorgers probeerden het dier drie keer terug naar zee te brengen, maar de haai kwam telkens weer terug op het strand. Daarna besloten ze het dier in een speciale kist naar dierentuin Blijdorp te brengen.

Dat een haai aanspoelt en het overleeft, is volgens de medewerkers van het reddingsteam heel bijzonder.