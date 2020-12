Aangespoelde haai terug in de Noordzee

De grote blauwe haai die was aangespoeld op het strand van Ouddorp is teruggezet in zee. Een reddingsteam heeft het dier vrijgelaten in de Noordzee, waarna het meteen wegzwom. De haai van 1,86 meter spoelde gistermiddag aan. Dierenverzorgers probeerden hem toen drie keer terug naar zee te brengen, maar hij kwam telkens terug.

De haai op het strand van Ouddorp Reddingsteam Zeedieren NL

Uiteindelijk brachten ze het dier in een speciale kist naar dierentuin Blijdorp. Daar zagen dierenartsen dat de haai sterk genoeg was om teruggezet te worden in zee.

Reddings Team Zeedieren NL @RTZ_NL

Hedenavond is de gevonden blauwe haai teruggezet in de Noordzee. Het dier is sterk genoeg om dit te overleven, wij danken @RotterdamZoo voor de goede zorgen en @KNRMStellendam voor het vrijlaten op open zee. https://t.co/owhRNj93fq