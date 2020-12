Deze wijk is helemaal omgetoverd tot kerstdorp

Over 12 dagen is het kerst en in de wijk Wielenpôlle in Leeuwarden zijn ze er al helemaal klaar voor. Daar hebben de bewoners de wijk omgetoverd tot een echt kerstdorp.

Bijna alle huizen en tuinen zijn versierd met kerstbomen, rendieren en sneeuwpoppen. Ook hangen er maar liefst 90.000 lichtjes.

Veel mensen komen speciaal naar Wielenpôlle om al die lichtjes te bewonderen. Zij kunnen door de wijk lopen of met de auto door de versierde straten rijden.

Doneren

Buurtbewoners vragen de bezoekers geld te doneren. Met dat geld kunnen ze nog meer lichtjes kopen en de wijk nog meer versieren.

Wat vind jij daarvan? Is het overdreven? Of is veel kerstversiering juist leuk?