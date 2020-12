Reiger vliegt rond met hekje en wordt bevrijd

Het was erg lastig om het dier te helpen, want de reiger vloog steeds weg.

De reiger die in Almere rondvloog met een hekje om zijn snavel, is bevrijd. Vrijwilligers van de dierenambulance hebben het ijzeren ding kapot geknipt.

De reiger vloog zeker een week rond met het rooster. Hoe het ding om zijn snavel kwam is niet bekend.

Gelukkig lijkt de schade aan zijn snavel mee te vallen. Het dier is naar het Vogelhospitaal in Naarden gebracht, waar hij kan aansterken. Als de reiger helemaal beter is, wordt hij weer vrijgelaten.