Strengere corona-regels in Duitsland

Ook winkels die niet noodzakelijk zijn, moeten vanaf woensdag hun deuren sluiten. Supermarkten, apotheken en banken mogen wel openblijven. Veel Duitsers gaan daarom nu nog snel de stad in.

Alle scholen in het land gaan dicht. Vanaf vrijdag zijn kinderen in Duitsland drie weken vrij. Ze hebben dus langer kerstvakantie.

Duitsland gaat volgende week in lockdown. Het aantal corona-besmettingen in dat land loopt hard op. Daarom heeft de regering besloten dat er strengere regels komen.

Door de strengere regels zien ook de feestdagen er anders uit. Met kerst mogen mensen in Duitsland nog maar een paar mensen uitnodigen. En met oud en nieuw zal er minder worden geknald, want de verkoop van vuurwerk wordt verboden.

Nederland

In ons land wordt nog nagedacht over strengere corona-regels. Premier Mark Rutte vergadert daar vandaag over met ministers en deskundigen.