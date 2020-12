Opgelet: vannacht veel vallende sterren te zien

Tussen 12 en 3 zijn de meeste vallende sterren te zien: wel 100 per uur!

Een vallende ster is geen ster maar een stuk steen. Een meteoor om precies te zijn. Meteoren vliegen met hoge snelheid door de ruimte, vaak in groepen.

Als zo'n meteoor in de dampkring van de aarde komt, wordt hij heel warm. Hij vliegt dan in de fik, en dat is het licht dat je ziet als je een vallende ster ziet.