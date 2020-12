'Ajax-voetballer Quincy Promes aangehouden na steekpartij'

Ajax-aanvaller Quincy Promes is vanochtend door de politie gearresteerd. Dat schrijft de krant De Telegraaf.

De voetballer zou afgelopen zomer tijdens een familiefeest iemand hebben gestoken met een mes. Het slachtoffer zou daarbij ernstig gewond geraakt zijn.

Niet bevestigd

De politie heeft bevestigd dat er iemand is aangehouden, maar wil niet zeggen of het de Ajax-speler is.

Quincy Promes speelt sinds 2019 bij Ajax. Hij voetbalt ook in het Nederlands elftal.