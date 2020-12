Ministers vergaderen over strengere corona-regels

De regering maakt zich zorgen over het aantal corona-besmettingen in Nederland. Afgelopen dag kregen bijna 10.000 mensen te horen dat ze besmet zijn met het virus. Opnieuw meer dan gisteren.

Vanwege het stijgend aantal besmettingen was er vandaag een extra vergadering. Premier Mark Rutte, ministers en deskundigen kwamen bij elkaar om te praten over hoe het nu verder moet met corona. En of er misschien strengere maatregelen nodig zijn.

Verspreiding

Hoe het komt dat het virus zich zo verspreid is niet duidelijk. Het zou kunnen liggen aan het gedrag van mensen, want niet iedereen houdt zich aan alle corona-regels.

Ook wordt er veel gewinkeld voor de feestdagen. De afgelopen tijd was het erg druk in de winkelstraten en kon niet iedereen 1,5 meter afstand houden.