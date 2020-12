Kerstkaarten zijn populair! Is het nu extra belangrijk?

Ga jij dit jaar een kerstkaartje versturen? Dan ben je niet de enige. Kerstkaarten versturen is weer helemaal in en dat heeft waarschijnlijk alles te maken met corona.

Er worden dit jaar niet alleen meer kerstkaarten verkocht, er worden ook meer kaarten zelf gemaakt. Wij kijken vandaag mee met groep 7 en 8 van De Sleutelaar in Bladel. Kinderen daar brengen de zelfgemaakte kerstkaarten persoonlijk naar een verpleeghuis in de buurt. Je ziet er vanavond meer over in de uitzending en in de app.