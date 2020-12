Vanavond is er waarschijnlijk een extra persconferentie

De kans is groot dat er vanavond een extra persconferentie is en die gaat over strengere corona-regels. Omdat er in Nederland steeds meer besmettingen zijn, moet er volgens de regering snel iets gebeuren.

Winkels dicht

Wat er precies besloten wordt is niet bekend, maar we weten wel waar de regering en deskundigen vandaag over praten. Het gaat onder andere over het sluiten van niet-essentiële winkels. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan kledingwinkels, tuincentra en speelgoedwinkels. Supermarkten blijven dan wel gewoon open.

Ook plekken als musea, theaters, bioscopen, pretparken en dierentuinen moeten mogelijk weer dicht.

School?

De kans is ook groot dat de regering toch weer over een langere kerstvakantie of online lessen gaat praten. Vorige week maakten de regering nog bekend dat scholen gewoon open blijven, maar nu is het toch weer een van de ideeën om de verspreiding van corona tegen te gaan.

Wat de politici besluiten weten we pas zeker als er vanavond inderdaad een persconferentie is. Dat nieuws hoor je dan natuurlijk in onze uitzending en in de Jeugdjournaal-app.