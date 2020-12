Zeehondje gespot? Niet helpen, maar laten liggen

Als je een zeehondje ziet liggen op het strand, moet je niet naar het dier toegaan, maar het juist laten liggen. Dat zeggen natuurorganisaties. Samen met politici hebben ze afspraken gemaakt over zeehonden in Nederland.

In het zeehondenakkoord staan regels over wanneer je zeehonden mag meenemen naar een opvang en wanneer niet. Alleen als een zeehond gewond is, mag je de dierenambulance of zeehondenopvang bellen.

Niet verlaten

De regels zijn bedacht omdat nu te vaak zeehondjes naar een opvang worden gebracht. Moeder-zeehonden blijven soms wel 8 uur of langer weg om eten te zoeken. Daardoor denken mensen dat de zeehondenpups verlaten zijn, terwijl dat niet zo is.