Een van de duurste Nederlandse films ooit gaat gewoon in première

14 miljoen euro kostte de film De Slag om de Schelde. Het is daarmee een van de duurste Nederlandse films ooit. In tegenstelling tot andere grote en dure films, gaat deze film vandaag gewoon in première. En dat terwijl we midden in de corona-tijd zitten.

En áls een bioscoop open is, mogen er vaak maar weinig mensen in de zaal zitten. Daardoor verdienen filmmakers een stuk minder geld dan normaal.

Waar gaat de film over?

De film gaat over drie jonge mensen in de Tweede Wereldoorlog, die elkaar ontmoeten tijdens de slag om de Schelde in 1944. Bij die historische gebeurtenis kwamen 10.000 mensen om het leven. Het doel van de film is om te laten zien dat veel mensen hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.

De film is gemaakt omdat we 75 jaar geleden bevrijd zijn. Op een speciale bevrijdings-site van het Jeugdjournaal lees je verhalen over hoe het was in de Tweede Wereldoorlog.