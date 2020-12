Nederland in lockdown: dit zijn alle nieuwe corona-maatregelen

Het is duidelijk: Nederland moet 5 weken in een strenge lockdown. Premier Rutte heeft dat net live verteld op televisie. De premier zegt dat hij snapt dat de maatregelen heftig zijn, maar hij zegt dat het echt nodig is.

De meeste maatregelen gaan vannacht in en gelden tot en met 19 januari. In dit artikel zetten we alle nieuwe maatregelen op een rij: