Anderhalvemeter-samenleving gekozen tot woord van het jaar

Het woord anderhalvemetersamenleving is uitgeroepen tot het Woord van het Jaar 2020. De verkiezing wordt ieder jaar georganiseerd door woordenboek Van Dale.

Het winnende woord heeft natuurlijk alles te maken met de anderhalve meter afstand die je moet houden in coronatijd. Ook veel andere woorden in de verkiezing hadden met corona te maken. Viruswappie eindigde bijvoorbeeld op plek drie. Het is een soort scheldwoord voor iemand die denkt dat corona niet bestaat.

Ewa drerrie

In België was ook een verkiezing voor het kinderwoord van het jaar. Daar kreeg 'ewa drerrie' de meeste stemmen. Dat betekent 'hey gast!' of 'hey jongen'. 'Yeet' en 'idk' (I don't know) kregen ook veel stemmen.