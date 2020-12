Gevecht van Badr Hari gaat door op geheime plek

Veel sportwedstrijden zijn afgelast, maar de bokswedstrijd van Badr Hari gaat wel door. Zaterdag bokst hij tegen de Roemeen Benjamin Adegbuyi.

Door de lockdown zijn alle binnensporten verboden, maar er is een uitzondering voor topsporters. Zij mogen wel trainen en deze wedstrijd mag ook doorgaan.

Staredown

Bij de wedstrijd mag geen publiek zijn. Om ervoor te zorgen dat echt niemand stiekem komt kijken, is het gevecht op een geheime plek in Rotterdam. Mensen kunnen de wedstrijd wel kijken via een betaalde livestream.

Vrijdag moeten de boksers op de weegschaal en is er ook een staredown. Ze kijken elkaar dan diep in de ogen en proberen elkaar bang te maken. Dat moet wel op 1,5 meter.