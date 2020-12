Gevonden skeletten zijn waarschijnlijk slachtoffers van eeuwenoude veldslag

Er is meer bekend over de eeuwenoude skeletten die vorige maand in Vianen zijn gevonden. Het zijn waarschijnlijk mensen die omgekomen zijn tijdens een veldslag. Op dit moment zijn al meer dan 70 skeletten ontdekt.

Onderzoek

Het is nog niet bekend bij welke veldslag de mensen zijn omgekomen. Het gebeurde waarschijnlijk zo'n 400 of misschien wel 500 jaar geleden. Wetenschappers gaan de botten verder onderzoeken om daar meer over te weten te komen.

Wij gingen eerder met kinderen langs bij de bijzondere vondst. Toen waren er nog maar 20 skeletten gevonden en was er nog minder over bekend: