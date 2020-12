Wat mogen kinderen wel in deze lockdown?

Mag je nog buiten spelen? Of met je vrienden afspreken? Veel van jullie hebben vragen over de nieuwe lockdown. En dan vooral over wat er wel en niet mag. Voor kinderen tot en met 12 jaar is er een beetje goed nieuws: je kunt nog best veel doen!

Kinderen tot en met 12 jaar mogen nog gewoon in groepjes buiten spelen. Ook mogen kinderen tot en met 17 jaar gewoon sporten bij hun sportclub. Veel clubs gaan misschien even dicht in de kerstvakantie, maar daarna kun je er dus weer heen.

Slaapfeestje?

Volwassenen mogen thuis maar maximaal 2 mensen uitnodigen, maar dat geldt niet voor kinderen tot en met 12. Een slaapfeestje of gezellig samen TikToks maken mag dus nog wel! In de video zie je er meer over.