Arjen Robben overwoog te stoppen bij FC Groningen

De voetballer vertelde dat gisteren voor de bekerwedstrijd van FC Groningen tegen FC Emmen. Robben heeft last van een scheurtje in zijn kuitspier. Hij dacht dat hij daar snel van zou herstellen, maar dat valt tegen.

Het zit voetballer Arjen Robben niet mee. Hij wilde dit seizoen weer lekker voetballen bij zijn oude club FC Groningen. Maar de voetballer heeft last van blessures. Daarom heeft hij er zelfs over nagedacht om helemaal te stoppen met voetbal.

Robben hoopt dat hij snel hersteld en in 2021 weer op het veld kan staan. Of dat lukt, is nog onzeker.

Blessures

Arjen Robben is een van de bekendste Nederlandse voetballers. Hij speelde jarenlang bij Bayern München en in het Nederlands elftal. In 2019 stopte hij, maar dit jaar besloot hij toch nog één seizoen te voetballen bij FC Groningen. Al in de eerste eredivisiewedstrijd raakte hij geblesseerd.

Het was groot nieuws toen Arjen Robben terug kwam naar Nederland. We maakten daar toen deze video over.