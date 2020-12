Grote winkelketens gaan toch weer open

De winkels zouden daarover afspraken hebben gemaakt met het ministerie van Economische Zaken. Daar is veel kritiek op. Zo vinden sommige politici het vreemd dat best veel winkels weer open gaan, terwijl scholen dicht moeten blijven.

Welke winkels mogen openblijven en welke winkels moeten dicht? Daar is veel gedoe over. Alle winkels van Action en Wibra gaan vandaag weer open, terwijl ze dinsdag nog dicht waren.

Andere politici zeggen dat het oneerlijk is dat alleen grote winkels open mogen en kleinere winkels niet. Of er iets gaat veranderen aan dat besluit, is nog niet duidelijk.