NikkieTutorials hoog in YouTube Top 10: 'Elke dag krijg ik nog reacties'

Grote kans dat je er iets van hebt gezien: de video waarin NikkieTutorials vertelt dat ze transgender is. Meer dan 36 miljoen mensen hebben hem gezien en het is in Nederland zelfs de op één na best bekeken YouTube-video van 2020.

In de video vertelt ze dat ze geboren is in een jongenslichaam, maar zich nooit een jongen voelde.

Door dit te vertellen hoopte ze andere kinderen te helpen en 'kleine Nikkies over de hele wereld te inspireren'. En dat lijkt gelukt, van over de hele wereld kreeg Nikkie lieve reacties op haar video. En die krijgt ze nu nog steeds.