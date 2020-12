Alle vakantie-vluchten gaan niet door

Reis-organisaties stoppen komende tijd met vluchten naar vakantie-bestemmingen. Dat doen ze vanwege corona. De regering heeft gevraagd aan alle Nederlanders om niet naar het buitenland te reizen als dat niet perse nodig is. Maar afgelopen dagen stonden er toch lange rijen op Schiphol.

De minister van verkeer zei dat ze daar boos en teleurgesteld over was. Daarom heeft de regering nu alle landen 'code oranje' gegeven. Dat betekent dat je er niet meer op vakantie mag.

Speciale verklaring

De minister gaat onderzoeken of het mogelijk is dat reizigers alleen mogen vliegen met een speciale verklaring. In die verklaring moet dan staan dat je een noodzakelijke reis maakt. Pas als je die hebt, mag je in het vliegtuig stappen.

Mensen die nu op vakantie zijn, kunnen hun vakantie gewoon afmaken. De vluchten terug naar Nederland gaan nog wel.