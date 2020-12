Inbrekers nemen superdure Pokémon-kaarten mee

Bij een woningoverval in Kampen zijn tientallen Pokémon-kaarten gestolen. De kaarten zijn erg zeldzaam en daarom heel duur. Samen zouden de kaarten duizenden euro's waard zijn.

Sommige gestolen kaarten zijn zo'n 25 jaar oud. In die tijd was de Pokémon-serie heel populair. Kaarten uit die tijd zijn meer waard dan kaarten die later gemaakt zijn. Afgelopen zomer werd de duurste Pokémon-kaart ooit verkocht voor 200.000 euro!

Onderzoek

Wie de verzameling uit het huis in Kampen heeft meegenomen, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek in het huis en in de omgeving.