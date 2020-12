Gezinnen in de problemen door overheid: 'Er zijn grote fouten gemaakt'

Jarenlang heeft de Nederlandse overheid duizenden ouders en kinderen groot onrecht aangedaan. Dat staat in een belangrijk rapport. De geldproblemen van de gezinnen zijn de schuld van ministers en de Belastingdienst.

Veel gezinnen kregen daardoor schulden en kwamen in grote geldproblemen. Dat had nooit mogen gebeuren.

De gezinnen hadden jarenlang geld gekregen zodat ze kinderopvang of naschoolse opvang konden betalen. Daar hadden ze recht op, maar opeens moesten ze dat enorme bedrag terugbetalen aan de overheid.

Wat is er gebeurd?

Toen bekend werd dat er fouten waren gemaakt, werd een onderzoek gestart door een speciale commissie. Die heeft gekeken wat er precies fout is gegaan.

Verschrikkelijk

De commissie vindt het verschrikkelijk wat er is gebeurd en vertelt over het grote onrecht dat ouders en hun kinderen is aangedaan.