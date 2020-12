Het idee komt van Pim van 10. Hij loopt al sinds de zomervakantie in een korte broek om geld op te halen voor KiKa. Die stichting doet onderzoek naar kinderkanker. Rein is een vriend van Pim en heeft leukemie, een vorm van bloedkanker. Door deze actie wil Pim hem steunen.

Er komt een landelijke korte-broeken-dag. Op die dag kan je geld ophalen voor het goede doel door een korte broek te dragen. En dat in één van de koudste maanden van het jaar.

Vorige week besloot de hele school mee te doen met Pim. Door een hele week allemaal een korte broek te dragen, haalden ze 14.000 euro op.

Volgend jaar is de eerste echte korte-broeken-dag. Die is ergens in de week voor de kerstvakantie.

1 graad

Vorige week gingen we langs bij de school van Pim. Daar was iedereen met een korte broek te zien, zelfs de directrice. Het was toen 1 graad buiten. Het filmpje daarvan kan je hieronder zien: