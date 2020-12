Datum voor eerste Nederlandse corona-vaccinaties bekend

Mensen die voor ouderen of gehandicapten zorgen, mogen als eerst een prik halen. Ook zijn de ouderen en andere kwetsbare mensen snel aan de beurt.

Op 8 januari kunnen in Nederland de eerste corona-vaccins gezet worden. Dat zegt minister De Jonge die over gezondheid gaat. Het vaccin moet wel eerst goedgekeurd worden, maar dat gebeurt waarschijnlijk al volgende week.

Hoe werkt een vaccin?

Een vaccin is een prik waar een piepklein beetje van het virus in zit. Zo weinig, dat je er niet besmet van kan raken. Door die prik gaat je lichaam het virus herkennen.

Kom je daarna ooit in contact met grote hoeveelheden van het virus, dan is het voor je lichaam makkelijker om ertegen te vechten. De kans op besmetting is daardoor veel lager.