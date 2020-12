Foto's van kinderen verschijnen op een groot gebouw

Ook kinderen hebben foto's ingestuurd. Bijvoorbeeld van families, een mooie vakantie of een nieuw huisdier. Een van die foto's is van Zara.

Het Stedelijk Museum in Schiedam projecteert de komende tijd heel groot foto's op een gebouw. Het zijn allemaal foto's van mooie momenten die Schiedammers zelf konden insturen. Hiermee wil het museum laten zien dat er ook leuke dingen zijn gebeurd dit jaar.

Mensen uit Schiedam hebben nog één week om foto's in te sturen. Die zijn dan nog de hele kerstvakantie te zien op het gebouw. Je ziet er meer over in de video.