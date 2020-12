Oproep: Wat zijn jouw anti-verveeltips in de kerstvakantie?

Het Jeugdjournaal zoekt tips tegen verveling in de kerstvakantie. Een gezellig dagje uit kan natuurlijk niet omdat bijna alles dicht is.

De vorige keer dat dat zo was, in het voorjaar, gingen veel kinderen stoepkrijten, taarten bakken en bordspelletjes spelen. Wij zijn benieuwd wat jullie nu doen om de verveling tegen te gaan.

Wat moet je doen?

Stuur je tips naar jeugdjournaal@nos.nl en wie weet maken we een video over jouw corona-hobby! Vergeet niet je telefoonnummer in de mail te zetten.