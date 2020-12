Nog (illegaal) vuurwerk thuis? Grote steden willen het graag hebben

Een aantal grote steden start binnenkort met een inleveractie voor illegaal vuurwerk. In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag kan je dan illegaal vuurwerk inleveren, zonder dat je daar straf voor krijgt.

Het is gevaarlijk om dit vuurwerk thuis te laten liggen. Daarom willen de steden het inzamelen en op een veilige manier vernietigen.

Cobra's en nitraten

Je kunt siervuurwerk inleveren dat alleen dit jaar verboden is, maar ook vuurwerk dat sowieso illegaal is. Zoals cobra's en nitraten.

In Alkmaar is zo'n inzamelpunt al drie dagen open. Daar is al 210 kilo vuurwerk ingeleverd. Als bedankje krijgen mensen die iets inleveren oliebollen.