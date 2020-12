Onderzoeker gevonden skeletten: 'Je kan zien dat het jongeren waren'

In een massagraf zijn meer dan 70 skeletten gevonden. Aan de skeletten kunnen de onderzoekers zien dat ze door geweld om het leven zijn gekomen.

De skeletten die gevonden zijn in Vianen, zijn waarschijnlijk van mensen uit de Middeleeuwen. Onderzoekers denken dat het jongens vanaf 14 jaar waren, die vochten in een veldslag.

De skeletten zijn nog niet allemaal uitgegraven. De komende weken gaan de onderzoekers alle botten uit de klei halen. Dan kunnen ze in een laboratorium verder worden onderzocht.

Eerder waren we ook al bij het massagraf in Vianen. Kinderen van de basisschool in de buurt mochten toen hun vragen stellen aan de onderzoekers: