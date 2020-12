Onderzoek: Kinderen zijn zelfstandiger geworden door corona

Door corona moeten kinderen veel meer dingen alleen doen of zelf regelen. Zo mogen ouders niet meer mee naar school of naar de sportclub.

In het onderzoek gaat het ook over de toekomst. Omdat de corona-tijd nu al best lang duurt, denken veel kinderen dat sommige dingen ook na corona niet meer terugkomen. Bijvoorbeeld handen schudden of elkaar drie zoenen geven als je op bezoek komt. De meeste kinderen die zijn ondervraagd in het onderzoek, vinden het prima als dat voortaan niet meer hoeft.