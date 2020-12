Nederlandse Kimberley Bos is supergoed in skeleton

Ken je de sport skeleton? Bij die sport glijden deelnemers op een soort slee razendsnel van een ijsbaan. De Nederlandse Kimberley Bos is daar heel goed in. De afgelopen weken eindigde ze vier keer op het podium bij wereldbekerwedstrijden.

Hoe werkt het?

Skeleton lijkt een klein beetje op bobsleeën. De sporters zitten alleen niet in een slee, maar liggen op een soort dun plankje met handvaten. Bij de start rennen de deelnemers met hun slee om vaart te maken. Daarna gaan ze met hun gezicht eerst, op hun buik naar beneden. Sturen doen ze met hun lichaam, met hun schouders en benen.

Skeletonners gaan razendsnel: ze vliegen soms met 120 kilometer per uur over de baan. De sport is daardoor best gevaarlijk. Maar Kimberley vindt de wedstrijden vooral heel erg leuk. Ze hoopt dat ze de komende tijd alleen maar beter wordt.