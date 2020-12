Te koud of juist leuk? Kamperen in de winter

Kamperen doen de meeste kinderen vooral in de zomer. Maar het kan ook in de winter. Dat doen steeds meer mensen. Bijvoorbeeld op De Veenkuil in Bant. Hugo en zijn zusje Roosmarijn staan daar met hun ouders en de camper.

En ze vervelen zich niet. Samen laten ze hond uit, maken ze wandelingen en stoken ze af en toe een vuurtje. 's Avonds spelen ze spelletjes in de camper. Vanavond zie je er meer over in onze uitzending en online.

Lijkt het jou leuk om in de winter te kamperen?