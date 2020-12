2020 wordt samen met 2014 het warmste jaar ooit

Het lijkt erop dat 2020, samen met 2014, het warmste jaar ooit gemeten wordt. Gemiddeld was het dit jaar 11,7 graden.

Het was in 2020 maar liefst 225 dagen warmer dan normaal. Alleen in mei en juli was het wat kouder dan gemiddeld, in alle andere maanden was het warmer. Vooral in januari en februari was dat zo. Het heeft in 2020 maar een paar dagen gevroren. In andere jaren gebeurde dat vaker.

Records

Dit jaar werden ook veel nieuwe warmterecords gehaald. Op 15 september werd de hoogste temperatuur ooit in september gemeten. Bij het officiële weerstation in De Bilt werd het toen 31,4 graden.