Poke over zijn stem, zijn zus en waarom hij vuilnisman wilde worden

Je kent rapper Poke misschien van hits als Loco of Anderhalf. Jullie hadden heel veel vragen voor hem en Milou is ze aan hem gaan stellen.

Wist je al dat Poke heel lang bezig is met muziek, maar vroeger eigenlijk vuilnisman wilde worden? Ook laat hij horen hoeveel verschillende stemmen hij kan doen en waar zijn bijzondere naam vandaan komt.

Wie is Poke?

Poke heet eigenlijk Resinjo Wijngaarde. Hij is opgegroeid in Suriname en kwam in 2008 naar Nederland. Hij ging toen bij zijn moeder in Nijmegen wonen. Voordat hij doorbrak als artiest, was hij vrachtwagenchauffeur.

Dit jaar scoorde hij een hit met Ali B en Judeska met het nummer Anderhalf: