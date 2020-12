Lotte heeft kanker: 'Ik probeer positief te blijven'

In Madurodam zijn honderden lampionnen aangestoken. Elke lampion is speciaal voor iemand die met kanker te maken krijgt of aan de ziekte is overleden. Het is bedoeld om diegene te herdenken of om een hart onder de riem te steken. Een van de lampionnen is speciaal voor Lotte van 11. Ze heeft kanker in haar hersenen.

Dat is al zo sinds ze 3 jaar is. Lotte heeft daarom veel verschillende behandelingen gehad. Voor iedere behandeling krijgt ze een kraal aan een kralenketting. Die ketting is al behoorlijk lang. Dat is verdrietig, maar het geeft Lotte ook kracht.