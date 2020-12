Supporters 'feesten' met vuurwerk, gemeente is niet blij

In Leeuwarden is zondagavond een hoop vuurwerk afgestoken. Supporters van voetbalclub Cambuur vierden dat ze eerste staan in de Keukenkampioen-divisie. Een groot deel van de supporters hield onvoldoende afstand en droeg geen mondkapje.

Het vuurwerk werd afgestoken toen de spelersbus aankwam in Leeuwarden. Dat zag er zo uit: