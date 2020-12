Sommige kinderen gaan naar 'de winterschool' in de kerstvakantie

De meeste kinderen hebben gewoon kerstvakantie, maar voor sommige kinderen in Amsterdam is het dit jaar anders. Zij gaan in de vakantie naar 'de winterschool'.

De winterschool is een idee van de directeur van basisschool de Polsstok. Op de maandagen en dinsdagen kunnen kinderen uit groep 8 naar school komen voor extra lessen en warme chocomelk. Door de coronacrisis waren er dit jaar veel aanmeldingen. Meer dan de helft van achtstegroepers komt midden in de kerstvakantie naar school.

Lockdown?

Basisscholen zijn tijdens de lockdown dicht, maar kinderen die extra aandacht nodig hebben mogen wel naar school komen. Voor hen is ook de winterschool geschikt.