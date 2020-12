'Kus in het heelal' van Jupiter en Saturnus

Het is natuurlijk geen echte kus. Sterrenkundigen noemen het zo omdat het vanavond lijkt alsof de twee grootste planeten van ons zonnestelsel heel dicht bij elkaar staan. Dat komt bijna nooit voor. De laatste keer was zo'n 800 jaar geleden.

Het is een mooie dag voor liefhebbers van de ruimte. Sterrenkundigen zitten vanmiddag en vanavond klaar voor een bijzonder moment: een 'kus in het heelal' tussen de planeten Jupiter en Saturnus.

Rond 17.00 uur is de ideale tijd om het fenomeen te zien, omdat de planeten dan nog goed boven de horizon staan.

Er is nog wel wat extra geluk nodig om het fenomeen te zien. Er moet natuurlijk geen bewolking zijn. Gelukkig is vandaag niet de enige kans. Ook de komende dagen is het fenomeen bij heldere hemel te zien.