NS zoekt de baasjes van vijf verloren knuffels

De NS doet deze week extra haar best om 5 vergeten knuffels terug te brengen bij hun baasjes. Foto's van de knuffels worden op Insta, Twitter en Facebook gezet. Ook zijn ze te zien op schermen in de trein en op posters bij stations. Mensen die één van de knuffels herkennen, kunnen een berichtje sturen.

De knuffels zijn per ongeluk achtergelaten in de trein. Het idee is dat ze hopelijk nog voor Kerstmis weer naar hun baasje kunnen.

Dirk

Een van de verloren knuffels is een schildpadje dat 'droevige Dirk' wordt genoemd. Op het Instagram-account van de NS zie je de andere vier knuffels.